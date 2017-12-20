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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Rize ikinci yarıda kazandı

    TFF 1'inci Lig'in 16’ncı haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Ümraniyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 14:26
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    Rize ikinci yarıda kazandı

    Haber: Gönül Olutürk

    TFF 1. Lig'de zirve yarışının iki takımı 16. hafta mücadelesinde Rize'de karşı karşıya geldi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında ise heyecan fırtınası vardı. Çaykur Rizespor tecrübeli golcüsü Leonard Kweuke ile 52. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 77. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Marwane Saadane hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi. Rizespor son dakikalarda rakip Ümraniyespor'u geride eksik yakaladı. 86. dakikada yaşanan pozisyonda Ümraniyesporlu Aaron Appindangoye, rakibini düşürdü ve direkt kırmızı kart gördü. 87. dakikada Mehmet Uslu skoru 3-0'a getirdi. Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Süleyman Koç, 90. dakikada attığı golle farkı 4'e çıkardı ve maç ev sahibinin farklı galibiyetiyle sona erdi. Rizespor bu sonuçla puanını 28'e yükseltti ve lider Ankaragücü'yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Haftayı 29 puanla kapatan Ümraniyespor ise üst üste üçüncü maçında da puan kaybetti ve kötü gidişatını noktalayamadı.

    Maçtan Dakikalar

    9'uncu dakikada ceza alanı üzerinden Samudio’nun vuruşunda top kalecide kaldı.

    26'ncı dakikada Saadane’nin sert şutu kale direğine vurarak oyun alanına döndü.

    38'inci dakikada Ümraniyespor atağında Bulut kale sahası içinden çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

    42’nci dakikada rakip ceza alanına girmeden Samudio’nun sert şutu yandan auta çıktı.

    52’nci dakikada Özgür’ün pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kweuke sağ ayağıyla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0.

    57’nci dakikada Lincoln’un düşürülmesi sonrası kullanılan serbest vuruşu kullanan Özgür’ün şutu az farkla auta gitti. 

    73’üncü dakikada Petrucci’nin pasıyla Lincoln kale sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. İçeri kat edip şutunu çekti top direğe vurarak karşı taraftan taca çıktı.

    75’inci dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan topla beraber ceza alanına girdi. Orhan aut çizgisi önünde rakibi Drole’nin müdahalesiyle yere düştü. Yan hakemin uyarısıyla orta hakem penaltı noktasını gösterdi.    

    77’nci dakikada Saadane’nin kullandığı penaltı atışı top filelerle buluştu. 2-0.

    Golden sonra Faslı oyuncu Saadane tribünde asılı “KUDÜS İSLAMINDIR” yazılı pankartı sarılarak öptü.

    86’ncı dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Ozan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Appindangoye tarafından düşürüldü. Hakem tereddütsüz Ümraniyesporlu oyuncuya kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

    86’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Mehmet’in şutu önce direğe vurarak sonra kale çizgisini geçti: 3-0.

    90+4'üncü dakikada Samudio'nun uzaktan şutu kaleciden dönerek Süleyman'ın önünde kaldı. Süleyman kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 4-0.

    Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    STAT: Çaykur Didi

    HAKEMLER: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

    ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Özgür Çek (Dk. 71 Süleyman Koç), Recep Niyaz (Dk. 46 Lincoln), Samudio, Kweuke (Dk. 84 Ozan Papaker)

    ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Merthan Açıl, Appindangoye, Timur Temeltaş, Mehmet Sedef, Bulut Kaya (Dk. 57 Cleyton), İbrahim Akdağ (Dk. 84 Bahadır Taşdelen), Samet Asatekin, Vasilogiannis, Drole (Dk. 79 Serdar Özbayraktar), Rangelov

    GOLLER: Dk. 52 Kweuke, Dk. 76 Saadane (penaltıdan), Dk. 87 Mehmet Uslu, Dk. 90+5 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)

    KIRMIZI KART: Dk. 86 Appindangoye (Ümraniyespor)

    SARI KARTLAR: Dk. 55 Bulut Kaya, Dk. 76 Drole, Dk. 76 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 73 Petrucci (Çaykur Rizespor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligin, 16’ncı, Haftasında

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