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22 Şubat 2018 Perşembe
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    • Rize maçı Cumartesi

    Boluspor’un 27.haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması 10 Mart Cumartesi gününe alındı.

    22 Şubat 2018 Perşembe 13:14
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    Rize maçı Cumartesi
    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Ligin 27.haftasında 11 Mart Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gün Bolu’ya gerçekleştireceği ziyaret sebebiyle maç tarihi 10 Mart Cumartesi gününe alındı. Konu ile ilgili Boluspor Kulübünün resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada “Fikstür gereği 11.03.2018 Pazar günü saat 13:00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanması gereken Boluspor - Çaykur Rizespor A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakası; Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip ERDOĞAN'ın aynı gün Bolu iline yapacakları ziyaret sebebiyle, ilgi yazıda belirtilen güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla 10.03.2018 Cumartesi günü saat 13:00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır” ifadelerini kullandı.

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