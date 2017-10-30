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    • Rize maçı hazırlıklarına devam

    Boluspor takımı ligin 10. Haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde ilk antrenmana çıktılar.

    29 Ekim 2017 Pazar 11:30
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    Rize maçı hazırlıklarına devam

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Boluspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alan çalışması ile devam eden antrenmanda, hücum varyasyonu çalışmasının ardından geniş alanda taktik oyunu oynandı. Daha sonra gerçekleştirilen taktik antrenmanının ardından antrenman dar alan çalışması ve stretching ile sona erdi. Takım antrenman sonrası Rize deplasmanına gitmek içi yola çıktılar. Boluspor son antrenmanının Rize de yapacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Takımı, Ligin, 10., Haftasında

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