Haber: Esra ÖZTÜRK
Maçın bilet fiyatlarını Çaykur Rizespor Kulübü http://www.caykurrizespor.org.tr resmi adresinden duyurdu. Resmi siteden yayınlanan bilgiye göre Çaykur Didi Stadyumun’da oynanacak mücadelede Boluspor taraftarına ayrılan Misafir TakımTribün kısmı 5TL olarak açıklandı. Biletler maç gününe kadar Stadyumun yanında olan Passolig şubelerinden alabilirler. Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde;
Kategori Bilet Fiyatı
Protokol Tribün 250,00TL
Vip A – B Tribün 40,00TL
Maraton Tribün 15,00 TL
Kale Arkası Tribün 5,00TL
Misafir Tribün 5,00 tl
Kapalı Dağ ) 5,00TL
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