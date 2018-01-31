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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Rize takibi bırakmıyor

    TFF 1. Ligin 19.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Rize’de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 08:58
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    Rize takibi bırakmıyor

    Haber: Semih Baykal

    Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, TFF 1.Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıda girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Konuk ekip de ev sahibine ayak uydurunca ilk devreden gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da rakip kaleye yüklenen ve Adana Demirspor kalesini abluka altına alan Rizespor, 26 şut çektiği maçta golü 85. dakikada bulabildi. Çaykur Rizespor'un yeni yıldızı Vedat Muriqi attığı golle takımına 3 puanı getirdi ve skoru belirledi. Çaykur Rizespor aldığı bu 3 puanla birlikte 2. sıraya yükseldi ve puanını 37 yaptı. Adana Demirspor ise 20 puanda ve 14. sırada kaldı. Çaykur Rizespor ligin 20.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olurken, Adana Demirspor ise Samsunspor’u konuk edecek.

    Maçtan Dakikalar

    12’nci dakikada Recep Niyaz’ın kullandığı serbest vuruşta, Robin Yalçın’ın kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.

    23’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde top Samudio’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunu Adana Demirsporlu futbolcular engelleyip uzaklaştırdı.

    29’uncu dakikada ceza yayı üzerinde Özgür Çek’in çektiği şutta top üstten auta çıktı.

    32’nci dakikada Recep Niyaz’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriç’in şutunu kaleci Kurtuluş çıkardı.

    34’üncü dakikada Atabey ceza sahası içinde 2 Çaykur Rizesporlu futbolcuyu geçip şutunu çekti, topa kaleci Gökhan sahip oldu.

    38’inci dakikada Adana Demirsporlu futbolcuların birbirleri ile anlaşamaması sonucu ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz’ın aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

    52’inci dakikada Galip’in kullandığı serbest atışta topa kafayla vuran Saadane’nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

    58’inci dakikada Galip’in kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

    60. dakikada Adana Demirspor savunmasından dönen topa Çaykur Rizesporlu Galip gelişine vurdu, top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

    77. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş topu kornere çıkarttı.

    84’üncü dakikada Lincoln’un ara pasında kaleci ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Vedat Muriç topu yerden düzgün bir şekilde kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen top ağlarla buluştu. 1-0

    Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Recep Niyaz (Dk. 68 Lincoln), Özgür Çek (Dk. 73 Süleyman Koç), Galip Güzel, Samudio (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Vedat Muric

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yiğitcan Erdoğan, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Politylo (Dk. 68 Mendy), Lalawele (Dk. 88 Aydın Yılmaz), Gege (Dk. 46 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe

    Gol: Dk. 85 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

    Sarı kartlar: Dk. 64 Robin Yalçın, Dk. 81 Galip Güzel (Çaykur Rizespor), Dk. 51 Erhan Kartal, Dk. 64 Sezer Özmen, Dk. 75 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 19.haftasında, Çaykur

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