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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Rize’den farklı tarife 4-0

    TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Shukura Kobuleti'yi 4-0 yendi.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 13:31
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    Rize’den farklı tarife 4-0

    Haber: Semih Baykal

    Lige verilen milli arada Çaykur Rizespor, hazırlık maçında evinde Gürcistan temsilcisi Shukura Kobuleti'yi misafir etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Çaykur Rizespor Gökhan Akkan, Sinan Yazıcı, Robin Yalçın, Miloseviç,  Mehmet Uslu, Saadane, Emir Han Topçu,  Özgür Çek, Halil İbrahim Sönmez,  Lincoln,  Ozan Papaker 11'i ile başladı. Konuk Shukura Kobuleti ise Melnichenko, Chacnua, Gogitidze, Chaduneli, Kakhelishvili, Geraldo, Klimiashvili, Smalamberidze, Guruli, Marcelo, Chagelishvili 11'i ile mücadele etti. Maçın orta hakemliğini  Bülent Birincioğlu, yardımcılıklarını ise  Muhammet Yumak ve Burak Cansız yaptı. Karışlaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Çaykur Rizespor oldu. Yeşil Mavili ekip 23’ncü dakikada Halil İbrahim Sönmez’in golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklarını arttıran Çaykur Rizespor 37’nci dakikada Özgür Çek’in attığı golle farkı ikiye çıkarttı (2-0). İlk yarıda başka gol pozisyonu olmadı ve yeşil siyahlılar devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya 5 oyuncu değişikliği ile başlayan Çaykur Rizespor 73’ncü dakikada Furkan Şimşek ile farkı üçe çıkarttı. Golden sonra ataklarını kesmeyen Çaykur Rizespor 75’nci dakikada Lincoln’ün golü ile skoru 4-0 yaptı. Çaykur Rizespor maçı bu skorla kazandı. 

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Ekibi, Çaykur

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