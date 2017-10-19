Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, başlattığı çalışmalar kapsamında mobil gezici aracı ile taraftarların ayağına kadar gidiyor. Başlatılan bu çalışma taraftarlar tarafından takdirle karşılanırken kulüp, taraftarların ilgisini çekebilmek için başlattığı diğer bir kampanya ile de kendine “helal olsun” dedirtiyor. Çaykur Rizespor Kulübü, başlattığı kampanya ile kombine alan taraftarların Passo-Lig kart ücretini ödeyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni uygulamaya sokulan kombine satışında bundan böyle kombine alacak taraftarımızın passolig kart ücreti Kulübümüz tarafından ödenecek.

Çaykur Rizespor’umuzun ÇaykurDidi Stadı’nda oynayacağı 2017-2018 sezonu Lig ve Kupa maçları dahil olmak üzere 16/10/2017 tarihinden sonra kombine alacak taraftarımızın Passo-Lig yıllık kart ücreti Kulübümüz tarafından ödenecek. ”