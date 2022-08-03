Ronaldo'nun olay hareketi sonrası Erik ten Hag'dan açıklama geldi

Haber: Uğur Balaban

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo'nun Rayo Vallecano maçında yaptığı hareket bardağı taşırmış ve taraftarın tepkisini çekmişti. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun da forma giydiği hazırlık maçına ilk 11'de çıkan Ronaldo, ilk yarının sonunda Erik Ten Hag tarafından kenara alındı.

Manchester United, maçın 48. dakikasında Ronaldo'nun yerine oyuna giren Amad Diallo ile öne geçerken Rayo Vallecano'nun 57. dakikada Alvaro Garcia ile bulduğu gol maçın skorunu tayin etti: 1-1.

Mücadele sonrasında sosyal medyada düşen fotoğraflar, Cristiano Ronaldo'nun son düdük çalmadan Old Trafford'dan ayrıldığını ortaya çıkardı. Portekizli yıldız, stadyumdan çıkarken taraftarların telefon kameralarına yakalandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Cristiano Ronaldo'nun hazırlık maçı bitmeden Old Trafford'dan ayrılmasına United taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi. Ronaldo'nun hareketini 'Profesyonelce değil, utanç verici' şeklinde nitelendiren taraftarlar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı.

"Bu adamın yaptığı saygısızlık. Pogba bile bu kadar saygısız değildi."

"Ronaldo'nun bugün yaptığı profesyonelliğe sığmıyor. Genç futbolculara böyle mi örnek olacaksın?"

"Kabul edilemez bir davranış."

Maç bitmeden stadyumdan ayrılan Ronaldo, sosyal medyadan 'Geri döndüğüm için mutluyum' yazan bir paylaşım yaparken Manchester United cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sezon öncesi kamplara katılmadı

Geçen sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, kötü geçen sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alınamayınca Kırmızı Şeytanlar'dan da ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland ve Avustralya'da yaptığı kamplara katılmayan, İngiltere'deki kamp çalışmalarına da uzun süre gelmeyen Portekizli yıldız, geçen hafta menajeri Jorge Mendes ile kulüp tesislerine gelerek geleceğiyle ilgilil görüşmelerde bulunmuştu.

Görüşme yapılan günden sonra Carington'daki tesislerde genç futbolcularla çalışan Ronaldo, A takımla çalışmaya 3 gün önce başladı. Yeni teknik direktör Erik ten Hag, yıldız futbolcuyu İspanyol Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında kadroya aldı.

Kapılar yüzüne kapanıyor

Kariyerinin sonlarında rekorlar kırdığı Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemeyen Ronaldo, burada oynayan ve iddialı olan bir takıma gitmek istiyor. Menajer Jorge Mendes, uzun süredir Şampiyonlar Ligi devleriyle Ronaldo için görüşmeler yapsa da henüz sonuç alınmış değil.

Chelsea, Barcelona, Bayern Münih gibi dev kulüplerle ismi geçen Ronaldo için bu kulüplerden olumlu bir adım gelmedi. Tarihi başarılara imza attığı Real Madrid de Portekizli yıldıza kapıları kapattı.

Real Madrid'in ardından Atletico Madrid ismi ortaya atıldı. Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, konuyla ilgili; "Bu haberler nereden çıktı bilmiyorum ama Ronaldo'nun Atletico Madrid'e gelmesi imkânsız" şeklinde açıklama yaptı.

Atletico Madrid taraftarları da sosyal medyada Portekizli yıldızın takıma gelmemesi için kampanyalar başlattı. Bununla da kalmayan taraftarlar, hazırlık maçında tribünde 'Ronaldo'yu istemiyoruz' yazan pankart açtı.

“250 Milyon Euro’yu reddetti”

Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'yu isteyen bir kulübün Manchester United'a 30 milyon euro bonservis teklifi verdiği, Cristiano Ronaldo'ya ise 2 yıl için toplam 250 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu yönünde de haberler çıkmış ancak Portekizli yıldızın teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edilmişti.

Erık Ten Hag'dan Ronaldo açıklaması

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Ronaldo'nun Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumu terk etmesi hakkında konuştu.

Hollanda basınına konuyla ilgili açıklama yapan ten Hag; "Kesinlikle tasvip edemeyeceğim bir hareker. Kabul edilemez bir durum. Sadece Ronaldo değil, başka oyuncular da maç bitmeden stadyumdan ayrıldı. Biz bir takımız, birlikte hareket etmemiz gerek. Bu durum istisnasız herkes için geçerli. Bu durumla ilgili gereken konuşmayı takımdaki futbolcularla yaptım. Bir daha yaşanmamasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Ronaldo hazır değil"

Premier Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos'ta Brighton ile deplasmanda karşılaşak olan Manchester United'ın menajeri ten Hag, sezon öncesi çalışmalara geçen hafta katılan Ronaldo'nun durumu ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Fizik olarak takımın seviyesinden çok uzakta. Hazır olması için zamana ihtiyacı var. Brighton maçı için henüz kendisiyle ilgili kararımı vermedim."