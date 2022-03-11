

Haber: Okay Özcan

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Boluspor’un kendi sahasında oynadığı Bursaspor maçında hakeme yönelik hareketi sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gören Odise Roshi’ye 3 maç ceza verdi.

PFDK'nın yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

Boluspor Kulübü sporcusu Odise Roshi'nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan Boluspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”