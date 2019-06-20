Rota Cihat Arslan'a Döndü

Haber: Aysun Beykoz

Kulislerde, kırmızı beyazlıları 2011-2012 sezonunda çalıştıran Cihat Arslan ismi geçiyor. Arslan son olarak, Bosna Hersek’te NK Celik Zenica takımını çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezonu 49 puanla 9.sırada tamamlayan ve şampiyonluk umutlarını bu seneye bırakan kırmızı beyazlı yönetim, başarılı teknik adamla dirsek temasında. Transfer döneminin açılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Boluspor, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile görüştü. 2011-2012 futbol sezonunda Boluspor’u çalıştıran deneyimli teknik adam, kırmızı beyazlı camiaya uzak değil. Başkan Necip Çarıkcı ve transfer komitesi ile bir araya gelen Arslan’ın görüşmesinin olumlu geçtiği öğrenildi. Cihat Arslan son olarak, Bosna Hersek Premijer Liga 1.Lig ekiplerinden NK Celik Zenica takımında görev almıştı.