Haber: Esra Öztürk
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Akhisarspor ileBoluspor takımı 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30 karşı karşıya gelecekler. Mücadele Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Ziraat Türkiye son 16 turunda 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacakmüsabaka programı şöyle:
17 Ocak Çarşamba:
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 MedipolBaşakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
18 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
20.30 Bucaspor- Galatasaray (Yeni Buca)
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