Haber: Semih Baykal

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor, Akhisarspor ile 17 Ocak Çarşamba günü Manisa’darövanşa çıkacak.Ziraat Türkiye Kupası’nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği son 16 turunda 2. maçlar; 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

16 Ocak Salı

16.00 Bursaspor – Gençlerbirliği

18.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor

20.30 İstanbulspor – Fenerbahçe

17 Ocak Çarşamba

14.30 T.M.Akhisarspor – Boluspor

18.00 M.Başakşehir FK – A.Ç.Giresunspor

20.30 Osmanlıspor FK – Beşiktaş

18 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor – Kayserispor

20.30 Bucaspor – Galatasaray