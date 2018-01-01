Haber: Semih Baykal
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor, Akhisarspor ile 17 Ocak Çarşamba günü Manisa’darövanşa çıkacak.Ziraat Türkiye Kupası’nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği son 16 turunda 2. maçlar; 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
16 Ocak Salı
16.00 Bursaspor – Gençlerbirliği
18.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor
20.30 İstanbulspor – Fenerbahçe
17 Ocak Çarşamba
14.30 T.M.Akhisarspor – Boluspor
18.00 M.Başakşehir FK – A.Ç.Giresunspor
20.30 Osmanlıspor FK – Beşiktaş
18 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor – Kayserispor
20.30 Bucaspor – Galatasaray
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