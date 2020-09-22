Ruhun Boluspor'un Yanında

Haber: Erdal Tanrıverdi

100 TL'ye kombine alan kırmızı beyazlı taraftarların fotoğrafları stadyumda ki koltuklarda yerini alacak. Kırmızı beyazı ekipten yapılan açıklamada sınırlı sayıda hazırlanan bu kombineleri alacak taraftarların maçlara gidileceği andan itibaren sezon boyunca kombinelerinin geçerli olacağı belirtildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Maçlar seyircisiz olsa da, fotoğraflarınız tribündeki yerini alsın. Aşağıda bulunan IBAN numaralarına alacağınız kombine adeti kadar (Örn. 1 Kombine, 100 TL) ödeme yaparak dekontu sensizolmaz@boluspor.org.tr adresine mail atabilirsiniz. Kombinenizi aldıktan sonra yüksek çözünürlüklü fotoğrafınızı sensizolmaz@boluspor.org.tr adresine mail atabilirsiniz.

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