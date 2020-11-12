Rusya maçında 100 Şanslı Kişiden 1'i Sen Ol

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “#BizimÇocuklar Rusya ile 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşıyor ve Kadıköy'de A Millî Takımımızla yeniden buluşuyoruz. Millîlerimizin limitli sayıda seyirciye açık olan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde şanslı 100 izleyiciden biri sen olabilirsin! Taraftar Kulübü üyesi değilsen tek yapman gereken https://taraftarkulubu.tff.org adresine tıklayarak kırmızı paket üyesi olmak ve aşağıdaki mail adresine Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cep Telefonu, Mail Adresi ve Hes Kodu'nu #BizimÇocuklar hashtagiyle yazmak. İlk 100'e giren şanslı kişiden biri olmak için acele et!”