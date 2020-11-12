Rusya maçında 100 Şanslı Kişiden 1'i Sen Ol

Rusya maçında 100 şanslı kişiden biri olabilmek için TFF tarafından bir kampanya düzenlendi. 100 seyirci mücadeleyi tribünden izleyebilecek.

Rusya maçında 100 Şanslı Kişiden 1'i Sen Ol

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “#BizimÇocuklar Rusya ile 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşıyor ve Kadıköy'de A Millî Takımımızla yeniden buluşuyoruz. Millîlerimizin limitli sayıda seyirciye açık olan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde şanslı 100 izleyiciden biri sen olabilirsin! Taraftar Kulübü üyesi değilsen tek yapman gereken https://taraftarkulubu.tff.org adresine tıklayarak kırmızı paket üyesi olmak ve aşağıdaki mail adresine Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cep Telefonu, Mail Adresi ve Hes Kodu'nu #BizimÇocuklar hashtagiyle yazmak. İlk 100'e giren şanslı kişiden biri olmak için acele et!”

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