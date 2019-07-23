RYDELL POEPON GERİ Mİ DÖNECEK?

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz sezon başı Gazişehir Gaziantep FK ile anlaşan ve ekibinin play-of maçlarında attığı goller, oynadığı futbolla takımının süper lige çıkmasında önemli rol oynayan Poepon için Boluspor transfer komitesinin yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi. Gaziantep ekibinde kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen takımı ile hazırlık kampında yer alan oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

BİLAL KISA'NIN ÖNÜNE KALİTELİ GOLCÜ

10 numara mevkisinİ Bilal Kısa gibi tecrübeli bir oyuncu ile dolduran BOLUSPOR'UN bu oyuncunun önüne güçlü bir forvet aradığı. sol açık mevkisi içinse yine önemli bir ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.