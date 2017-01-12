Haber: Erdal Tanrıverdi

Rydell Willem II takımın da 2006-2008 yıllarında forma giydi ve 2 sezonda 37 maça çıkarak 8 gol attı.

Rydell Poepen’in Boluspor'dan önce en parlak dönemi 2009-2010 sezonunda Hollanda takımı olan Sparta Rotterdam’da oldu. Rydell 2009-2010 sezonunda Sparta Rotterdam takımın formasıyla toplam 38 maça çıktı ve 38 maçta 12 gol atarak kendi rekorunu belirledi.

Rydell Poepen 2016-2017 sezonun için Hollanda’nın Roda JC takımından Boluspor’a transfer oldu. Golcü oyuncu Boluspor’da 2016-2017 sezonunun ilk devresinde 16 maça çıkarak 11 gol kaydetti.

Boluspor’un vazgeçilmezi olan Rydell Poepe'nin 2016-2017 sezonunun ikinci devresinde Sparta Rotterdam takımındaki 12 gollük rekorunu kırması bekleniyor.