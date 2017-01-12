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12 Ocak 2017 Perşembe
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    • RYDELL POEPON REKORA KOŞUYOR

    Boluspor’un golcüsü Rydell Poepen kendi gol rekorunu kırması an meselesi. Poepen profesyonel kariyerine 2006 yılında Ajax takımında merhaba dedi ve daha sonra Ajax takımından 2006 yılında Hollanda takımlarından Willem II takımı kiralandı.

    12 Ocak 2017 Perşembe 15:45
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    RYDELL POEPON REKORA KOŞUYOR

    Haber: Erdal Tanrıverdi

     Rydell  Willem II takımın da 2006-2008 yıllarında forma giydi ve  2 sezonda 37 maça çıkarak 8 gol attı.

    Rydell Poepen’in Boluspor'dan önce en parlak dönemi 2009-2010 sezonunda Hollanda takımı olan Sparta Rotterdam’da oldu. Rydell 2009-2010 sezonunda Sparta Rotterdam takımın formasıyla toplam 38 maça çıktı ve 38 maçta 12 gol atarak kendi rekorunu belirledi.

    Rydell Poepen 2016-2017 sezonun için Hollanda’nın Roda JC takımından Boluspor’a transfer oldu. Golcü oyuncu  Boluspor’da 2016-2017 sezonunun ilk devresinde 16 maça çıkarak 11 gol kaydetti.

    Boluspor’un vazgeçilmezi olan Rydell Poepe'nin 2016-2017 sezonunun ikinci devresinde Sparta Rotterdam takımındaki 12 gollük rekorunu kırması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’un, Golcüsü, Rydell, Poepen, Kendi

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