Şafak Edge, Bolu’ya Geliyor

Haber: Aysun Beykoz

Basketfaul‘ün haberine göre geçen sezonu Adatıp Sakarya BŞB.’de geçiren Şafak Edge, Türk Telekom’un Bolu’da devam eden kampına katılacak. Profesyonel basketbol kariyerine altyapısından yetiştiği Teksüt Bandırma Basketbol Kulübünde başlayan Şafak Edge 2015/16’da Galatasaray, 2016/17’de Beşiktaş, sonraki sezonlarda da Muratbey Uşak ve Adatıp Sakarya BŞB. formaları giydi. Şafak Edge geçen sezon 15 maça çıktığı Adatıp Sakarya BŞB.’de maç başına 25.1 dakika alıp 5.5 sayı, 1.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı.