Haber: Aysun Beykoz

Türk Milli Takımının eski golcüsü, Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray gibi futbolun dev takımlarında forma giyen Saffet Sancaklı’nın önceki günkü durağı Bolu oldu. Aynı zamanda iş adamı olan Sancaklı, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Halihazırda MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Saffet Sancaklı 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Geçtiğimiz ay eşinin intiharı ile sarsılan Sancaklı MHP Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmaya devam ediyor.