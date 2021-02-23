Sağlam: 3 puanı aldığımız için mutuyum

Haber: C. Kutay Aykan

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig’e çıkma mücadelesinde zorlu bir rakip ile oynadık. Sonuçta kazanmayı becerdik. Bu maçın anlamı alacağımız 3 puandı. 3 puanı aldığımız için mutuyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk devre golle başladık. Sonrasında net pozisyonlarımız var. Farkı açabilirdik. Rakip kaleci de burada ön plana çıktı. İkinci yarıda da bizim kalecimiz ön plana çıktı. İstanbulspor iyi oynadı, pozisyonlar buldu. Nurullah galibiyette önemli bir rol oynadı. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki amacımız öncelikle bulunduğumuz konumu korumak daha sonrasında da Giresunspor’un önüne geçebilirsek bizim için ayrı bir keyif olacak. Hiç hız kesmeden devam edeceğiz. Galibiyeti önce taraftarımıza ve Başkanımız Yüksel Yıldırım’a hediye etmek istiyorum. İkinci yarı oyunundan dolayı İstanbulspor’u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.