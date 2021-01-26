Sağlam: Alınan 3 puan bizim için çok değerli

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay karşılaşmasının kendileri açısından çok değerli olduğunu aktardı.

Zirve mücadelesi veren iki takımdan kazanan ekibin üst sıralara tırmanması açısından önemli bir maç oynadıklarına işaret eden Sağlam, "Altay, şampiyonluktaki direkt rakiplerimizden biri, onu biraz altımızda tuttuk. İkinci yarıya güzel başlamak için önemli bir adım attık. Yeni transferlerimiz tam anlamıyla adaptasyon sürecini tamamlayamadı ama onlarla beraber daha iyi bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum. Bunun yanında camiamızın, taraftarlarımızın moralinin üst seviyelere çıkması için önemli bir karşılaşmaydı. Oyuncularımızın öz güveninin üst seviyeye çıkması için çok önemli bir karşılaşmaydı." ifadelerini kullandı.

Sağlam, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alınan 3 puan bizim için çok değerli. Çok değerli olan 3 puanı büyük Samsunspor taraftarına ve kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'a armağan etmek istiyorum. Çünkü başkanımız da taraftarlarımız da bu galibiyeti çok istedi. Şampiyonluk yolunda alınan 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Altay, çok iyi bir takım. Ligin belki önemli favorilerinden biri. İyi kadroları var, ben Altay'ın şampiyonluk yarışında işi sonuna kadar devam ettireceğine inanıyorum."

İldiz: "Çok pozisyon olmayan bir müsabakaydı"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, her iki takım açısından da zor bir müsabaka oynadıklarını vurguladı.

Oyun kalitesi açısından çok yüksek bir müsabaka olmadığını belirten İldiz, şöyle konuştu:

"Mücadele açısından her iki takım da kazanma adına her şeyi yaptı. Ortada tamamen bir mücadele futbolu vardı. Çok pozisyon olmayan bir müsabakada maalesef oyunun sonunda ferdi bir hatadan gol yedik. Her iki takımın da mücadelesine baktığımızda beraberlikle bitmesi gereken bir müsabakaydı. Bu maçta özellikle ofansif anlamdaki oyuncu eksikliklerimiz ve alternatif açısından sıkıntı yaşadık. Belki biraz daha hamle gücümüz fazla olsaydı daha farklı olabilirdi. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bu tip müsabakalarda oyunun sonunda gol yerseniz, atanın kazanacağı maç şeklinde oluyor. Maalesef bu şekilde oldu."