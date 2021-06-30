Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sporseverlerin aylardır beklediği seyirci müjdesini verdi. Spor müsabakalarının yeni sezonda seyircili oynanıp oynanmayacağına dair açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki süreçte yalnızca tek bir alanda değil bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul ettiği görüşmede konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Koronavirüs nedeniyle taraftarlardan uzak bir sezon yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tribünlerde taraftarlar yerlerini alamadı ama gönülleriyle vatan sathında yerlerini almak suretiyle bütün heyecanları ile katkılarını verdiler. Bu vesile ile 1903'ten beri Beşiktaş'a destek veren, bugünlere gelmesinde emeği olan tüm sporcularımızı, yöneticileri, taraftarları kutluyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Son 2 yıldır maalesef koronavirüs salgını dolayısıyla önceki seneler gibi keyifli bir sezon geçiremiyoruz. Yine salgın sebebiyle olimpiyatlar dahil birçok uluslararası turnuva gerçekleştirilmemiş veya seyircisiz yapılmıştır. Bilhassa seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız ancak şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar devam etmesi bu sene Süper Lig'e farklı bir heyecan ve atmosfer katmıştır. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." demişti.

Taraftarların statlara alınmasıyla ilgili hazırlık çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor kulüpleriyle eş güdüm halinde yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Biz de ilgili arkadaşlarımız ve kurumlarımız vasıtasıyla süreci yakından takip ediyoruz. Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. Milletimizi hem kurallara uyma hem de aşılama konusunda teşvik etmemiz, doğru bir şekilde yönlendirmeniz önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.