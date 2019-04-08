Sağlık İçin Pedal Çevirdiler

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bisiklet Topluluğu, Bolu Belediyesi ev Tabiatın Kalbi Bisiklet Amatörleri Derneği organizasyonu ile 7 Nisan’da ilimizde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Sağlık İçin Pedal Çevirdiler

Haber: Gökhan Aksoy

Yüzlerce bisiklet tutkunun katıldığı bisiklet turunda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’na vurgu yapıldı. Atatürk Orman Parkı’ndan başlayan bisiklet turunda güzergah Narven-Karacasu Yolu ve Valilik Önü olarak gerçekleşti. 1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası kapsamında kanser hastalığına dikkat çekmek ve erken tanı ve teşhisin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen turda 15 km.lik parkur hafif tempo ve sık mola yapılarak tamamlandı. Bisiklet turunda bisikleti olmayanlara 5 lira karşılığında bisiklet kiralandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tek galibiyet Bolu’dan geldi
Tek galibiyet Bolu’dan geldi
  1. Spor

banner133

banner128

banner129

banner124