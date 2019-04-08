Sağlık İçin Pedal Çevirdiler

Haber: Gökhan Aksoy

Yüzlerce bisiklet tutkunun katıldığı bisiklet turunda 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’na vurgu yapıldı. Atatürk Orman Parkı’ndan başlayan bisiklet turunda güzergah Narven-Karacasu Yolu ve Valilik Önü olarak gerçekleşti. 1-7 Nisan Kanserle Mücadele Haftası kapsamında kanser hastalığına dikkat çekmek ve erken tanı ve teşhisin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen turda 15 km.lik parkur hafif tempo ve sık mola yapılarak tamamlandı. Bisiklet turunda bisikleti olmayanlara 5 lira karşılığında bisiklet kiralandı.