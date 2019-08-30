Sağlık Kontrolü Yapıldı Mı?

Haber: Esra Perçin

Bu sezon Antalyaspordan transfer edilen kaleci Ozan Özenç'in de Osmanlıspor maçından hemen sonra fıtık ameliyatı olması akıllara, bu oyuncularla anlaşılma yapılmadan önce tam teşekküllü bir sağlık kontrolünden geçirilip, geçirilmediği oldu. Oyuncu maçtan sonra mı bel fıtığı olduğu, yoksa önceden bulunan rahatsızlığının Osmanlı maçından sonra mı nüksettiği akıllarda soru işareti bıraktı. Futbolcunun Boluspor'a transfer olduğunda mı, anlaşma yapıldıktan sonra mı özel bir hastahanede kontrol geçirildiği diğer bir soru? Kaleci sıkıntısı yaşanan bir dönemde birinci kaleci olarak düşünülen bir ismin ilk haftadan fıtık ameliyatı olmasının doğurduğu soru işaretleri sürüyor.