Haber: Ceylan Beykoz

Mayıs ayının başında başlayan turnuvada şampiyonlar önceki akşam 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan 3.lük-4.lük ve final maçlarının ardından belli oldu. 2017 yılı Hemşirelik Haftası Voleybol Turnuvası finallerinde Erkeklerde ve Bayanlarda şampiyonluk Sağlık Müdürlüğü’nün oldu. Oynanan maçlar sonunda Erkeklerde; 2. Gerede Sağlık, 3. Özel Çagsu hastanesi oldu. Bayanlarda ise; 2. Özel Çagsu 3. RUH sağlığı takımları oldu. Turnuvalarda dereceye giren takımlara ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan törenle verilecek.