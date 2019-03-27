Sağlık Müdürlüğü Çok Farklı

Haber: Gökhan Aksoy

6 kadın voleybol takımı, 8 erkek voleybol takımı, 40 masa tenisçi, 12 erkek futbol takımı, 2 kadın futbol takımı, 30 tenisçiyle yaklaşık 350 kişilik bir sporcu sağlık çalışanı ile devam ediyor. Ayrıca resmi kurumlarda çalışanlar ve halkın katılımıyla 150 kadın “zumba ve egzersiz” yapmakta ve 20 kadınla da “halk oyunları” çalışması yapılıyor. Müsabakalar esnasında sağlık çalışanları tarafından “koruyucu sağlık hizmetleri, kanser tarama programları, sağlıklı yaşam, ağız ve diş sağlığı” gibi pek çok konuya dikkat çekilmektedir. Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan sporcular; MHRS (T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarından randevu almak sureti ile poliklinik hizmeti almayı sağlayan uygulamadır) ye dikkat çektiler. Ayrıca Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Etkinlikleri kapsamında 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkekleri erken teşhis için ÜCRETSİZ taramaya davet ettiler.

Finallere kalan takımlar;

Bayanlarda

A GRUBU

1. Sağlık Müdürlüğü

2. İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

3. Özel Nisan Koleji

B GRUBU

1. Özel Çağsu Hastanesi

2. İzzet Baysal Devlet Hastanesi

3. Gerede Sağlık

Erkeklerde

A GRUBU

1. Gerede Sağlık

2. Fatma Hatun Hastanesi

3. Ruh Sağlığı Hastanesi

4. İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

B GRUBU

1. AİBÜ

2. Sağlık Müdürlüğü

3. İzzet Baysal Devlet Hastanesi

4. 112 Acil

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:51