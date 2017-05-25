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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • SAĞLIKÇI BAYANLAR “FUTBOL”A DA EL ATTI…

    “12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası” etkinlikleri kapsamında 23.05.2017 Salı günü sağlıkçı bayanlar masa tenisi ve voleybolun yanında futbol maçı da yaptılar. Mücadelede Pembe Takım, Beyaz Takımı 2-1 yendi.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 14:26
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    SAĞLIKÇI BAYANLAR “FUTBOL”A DA EL ATTI…

    Haber: Aysun Beykoz

    Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında düzenlenen turnuvalara seyirciler de ilgiliydi. Bayan futbolcular maça ellerinde; “Hoşgeldin hareket, elveda kanser ve diyabet” afişiyle çıkarak hareketli hayat için farkındalık yaptılar. Formaları; hareketli hayat ve sağlıklı beslenme sloganlıydı. Bayanlar pek çok konuda yetenekli, becerikli oldukları gibi futbolda da becerikli olduklarını gösterdiler. 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçlarda “dostluk, kardeşlik, sağlıklı hayat” kazandı.  Yetkililerden alınan bilgilere göre sporcular; başta sağlıklı yaşam için, kalp damar hastalıkları, şişmanlık, kanser, yüksek tansiyon gibi yaşam tarzımızı önemli ölçüde etkileyen hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu; önce kendi sağlıklarını korumak, kendi çocuklarına ve topluma örnek olmak, çalışırken bile zaman planlaması iyi yapıldığında pek çok etkinliğe vakit ayrılabileceğini gösterdiler. Ayrıca günün yorgunluğunu ve stresini atmanın da keyifli bir yolu olduğunu hatırlattılar dediler. Ayrıca maçlara katılan sporculara teşekkür ettiler.

    Anahtar Kelimeler: “12-18, Mayıs, Hemşirelik, Haftası”, Etkinlikleri

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