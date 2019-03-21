Sağlıkçılar Sporda Yarışıyor

Haber: Gökhan Aksoy

Yaklaşık 3 hafta sürmesi beklenen müsabakaların için Bay-Bayan Voleybol, Futbol ve Masa Tenisi branşları yer alıyor. Turnuvalarda ilk olarak Kadınlar Voleybol mücadeleleri başladı. Turnuvada ilk maçlar önceki gün Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda oynandı. Kadınlarda A Grubu’nda Sağlık Müdürlüğü, Özel Nisan ve ADSM, B Grubu’nda ise Özel Çağsu, BİBDH ve Gerede Sağlık Takımları yer alıyor. Turnuvada bugün ADSM-Sağlık Müdürlüğü, Özel Çağsu-Gerede Sağlık maçları oynanacak. Erkekler Voleybol heyecan önceki gün başlarken A Grubu’nda Gerede, Ruh Sağlığı, ADSM ve Fatma Hatun, B Grubu’nda ise BAİBÜ, Sağlık Müdürlüğü, İBDH ve 112 Acil takımları mücadele ediyor. Futbolda ise heyecan 4 Nisan’da start alacak.

Tüm Sağlık Çalışanları Spor Yapıyor

Konuyla ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu Sağlık Spor Kulübü işbirliği ile; 2011 yılında 3 hemşire voleybol takımıyla başlanılan spor etkinlikleri şu anda 6 kadın voleybol takımı, 8 erkek voleybol takımı, 40 masa tenisçi, 12 erkek futbol takımı, 2 kadın futbol takımı, 30 tenisçiyle yaklaşık 350 kişilik bir sporcu sağlık çalışanı ile devam etmektedir. Ayrıca resmi kurumlarda çalışanlar ve halkın katılımıyla 150 kadın “zumba ve egzersiz” yapmakta ve 20 kadınla da “halk oyunları” çalışması yapılmaktadır. Müsabakalar esnasında sağlık çalışanları tarafından “koruyucu sağlık hizmetleri, kanser tarama programları, sağlıklı yaşam, ağız ve diş sağlığı” gibi pek çok konuya dikkat çekmekteler. 18.03.2019 tarihinde başlayan kadın-erkek voleybol turnuvaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan sporcular dün oynanan maçlarda da MHRS (T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarından randevu almak sureti ile poliklinik hizmeti almayı sağlayan uygulamadır) ye dikkat çektiler. Böylece sıra beklemeden randevu saatinden 15 dakika önce hastaneye giderek kimlikleri ile randevularını onaylatarak kolayca muayene olabilmekteler” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 12:16