Sağlıkçıların Futbol Aşkı

Haber: Gökhan Aksoy

Önceki gün başlayan futbol turnuvasında; Bolu İl Sağlık Müdürü Sayın Öğrt. Üyesi Dr Muhammed Emin DEMİRKOL, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sayın Uzm Dr. Süleyman ÖZSARI, Başkan yardımcısı Sayın Büşra DELİGÖZ ve sporcuların katılımıyla hep birlikte “kanserde erken teşhise” dikkat çektiler. Karaçayır Sentetik Futbol Sahasında oynanan maçlarda tribünlerde sağlıkla ilgili çeşitli pankartlar yer alıyor. Turnuvada A Grubu’nda Köroğlu, Mudurnu, İBDH, EAH2, Fizik, 112 Acil, B Grubu’nda ise Sağlık Müdürlüğü takımları mücadele ediyor. 19 Nisan’da tamamlanacak olan turnuvada ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatma Hatun 2 – Çağsu 3, Köroğlu 4 – 112 1, İBDH 2 0 – Sağlık Müdürlüğü 2, Fizik 5 – 112 3, Sağlık Müdürlüğü 1 – EAH 3, Fizik 0 – İBDH 6, Fatma Hatun 1 – EAH1 2, EAH2 1 – Köroğlu 4 ,Ruh Sağlığı 2 – ADSM 0, EAH2 1 – Mudurnu 7, ADSM 0 – Çağsu 7,Mudurnu 0 – İBDH 1.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 10:45