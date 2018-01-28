Haber: Gönül Olutürk

ağlık Spor Kulüp Başkanı Emine Özdoğan’dan alınan bilgiye göre; Masa Tenisi çalışmaları Karaçayır Spor Salonu’nda, Çarşamba günleri 19.00-21.00 saatlerinde, Badminton çalışmaları Cuma günleri Karaçayır Gençlik Merkezi’nde 19.00-21.00 saatlerinde, Halk Oyunları çalışmaları ise Karaçayır Gençlik Merkezi’nde Salı ve Perşembe günleri 19.30-21.00 saatlerinde gerçekleşiyor. Diğer yandan Voleybol Pazartesi ve Salı günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde, Futsal Çarşamba günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde, Hentbol Perşembe günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde, Basketbol ise Cuma günleri 19.30-21.00 saatlerinde Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleşiyor.

“Biz başladık sizi de bekleriz.”

Konuyla ilgili olarak sitemize bir açıklama yapan Özdoğan, “Spor ve çocukla iletişim kursuna katılım yapabilirsiniz. Resmi kurumda çalışıyor olmanız gerekmez. Biz başladık sizi de bekleriz. Voleybol, basketbol çalışmalarımız başladı. Futbolda da iyi gidiyoruz. Tüm kurumlarımıza ve etkinliğe katılan sporcular için teşekkür ederiz. Sağlık için harekete geçin. Bol egzersiz ile; şeker hastalığı, kronik hastalıklar, çeşitli kanserler ve günün stresinden kurtulabilesiniz. Halk oyunlarıyla akşama devam ediyoruz. Hepimizin yapabileceği bir spor ya da egzersiz mutlaka vardır. Koşamıyorsanız yürüyerek, yürüyemiyorsanız oturup kalkarak, bunu da yapamıyorsanız oturduğunuz yerden, oturmuyorsanız yattığınız yerden hareket edebilirsiniz. “Nerede hareket orada bereket” dedi.