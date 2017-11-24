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24 Kasım 2017 Cuma
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    • “Şah-Mat” Satranç Turnuvası

    GHSİM, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, TSF Bolu İl Temsilciliği, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü Bolu Şubesinin düzenlediği “Engellere Şah-Mat” Satranç Turnuvası 2 – 3 Aralık tarihlerinde yapılacak.

    24 Kasım 2017 Cuma 08:44
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    “Şah-Mat” Satranç Turnuvası

    Haber: Semih Baykal

    “Engellere Şah-Mat” Satranç Turnuvası 2 – 3 Aralık tarihlerinde Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılacak.Bu anlamlı turnuvanın çevrimiçi kayıtları başladı. Turnuvaya son başvuru tarihi 1 Aralık Cuma saat 17:00 olarak açıklandı. Turnuva 6 tur İsviçre Sistemi ile 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacak. Turnuvayla ilgili detaylı bilgi ve program yönerge bulunuyor.

    Turnuva Katılım ve Başvuru Şartları

    Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. TSF lisans alma ve vize yenilemek için: https://lisans.tsf.org.tr/online/ ziyaret edilebilecek.

    Kendi kategorisinden daha küçük yaş gruplarına kayıt yaptıran sporcuların kayıtları kendi kategorisine aktarılacak.

    Sporcuların herhangi bir sınırlama olmaksızın üst yaş gruplarına kayıt yapabilmesi mümkündür. Ancak çevrimiçi kayıtta üst kategorilere kayıt yapan sporcuların kayıtları, turnuva kayıt kontrolleri sırasında alt kategorilere geçişleri yapılmayacak. Turnuva kaydı yaparken uygun kategori seçimi yapılması gerekiyor

    Kayıtlarla ilgili bilgi ve iletişim için: Hüseyin ÇETİN’e(Tel:0505.345 38 36) ulaşılabiliyor.Turnuva Kategorileri ve Ödüller

    Minikler Kategorisi 2011-2010 Doğumlu Sporcular

    Küçükler Kategorisi 2009-2008-2007 Doğumlu Sporcular

    Yıldızlar Kategorisi 2006-2005-2004 Doğumlu Sporcular

    Gençler Kategorisi 2003-2002-2001 Doğumlu Sporcular

    Açık Kategori 2000 ve Daha Önce Doğan Sporcular

    Her kategoride;

    Birinciye çeyrek altın ve madalya

    İkinciye gram altın ve madalya

    Üçüncüye yarım gram altın ve madalya

    Ayrıca turnuvada yarışan tüm kategorilerdeki; engelli sporculardan en iyi ilk üçe madalya ve yine sırasıyla çeyrek, gram ve yarım gram altın hediye edilecek.

    Anahtar Kelimeler: GHSİM, Aile, Sosyal, Politikalar, İl

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