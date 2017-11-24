Haber: Semih Baykal

“Engellere Şah-Mat” Satranç Turnuvası 2 – 3 Aralık tarihlerinde Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılacak.Bu anlamlı turnuvanın çevrimiçi kayıtları başladı. Turnuvaya son başvuru tarihi 1 Aralık Cuma saat 17:00 olarak açıklandı. Turnuva 6 tur İsviçre Sistemi ile 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacak. Turnuvayla ilgili detaylı bilgi ve program yönerge bulunuyor.

Turnuva Katılım ve Başvuru Şartları

Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. TSF lisans alma ve vize yenilemek için: https://lisans.tsf.org.tr/online/ ziyaret edilebilecek.

Kendi kategorisinden daha küçük yaş gruplarına kayıt yaptıran sporcuların kayıtları kendi kategorisine aktarılacak.

Sporcuların herhangi bir sınırlama olmaksızın üst yaş gruplarına kayıt yapabilmesi mümkündür. Ancak çevrimiçi kayıtta üst kategorilere kayıt yapan sporcuların kayıtları, turnuva kayıt kontrolleri sırasında alt kategorilere geçişleri yapılmayacak. Turnuva kaydı yaparken uygun kategori seçimi yapılması gerekiyor

Kayıtlarla ilgili bilgi ve iletişim için: Hüseyin ÇETİN’e(Tel:0505.345 38 36) ulaşılabiliyor.Turnuva Kategorileri ve Ödüller

Minikler Kategorisi 2011-2010 Doğumlu Sporcular

Küçükler Kategorisi 2009-2008-2007 Doğumlu Sporcular

Yıldızlar Kategorisi 2006-2005-2004 Doğumlu Sporcular

Gençler Kategorisi 2003-2002-2001 Doğumlu Sporcular

Açık Kategori 2000 ve Daha Önce Doğan Sporcular

Her kategoride;

Birinciye çeyrek altın ve madalya

İkinciye gram altın ve madalya

Üçüncüye yarım gram altın ve madalya

Ayrıca turnuvada yarışan tüm kategorilerdeki; engelli sporculardan en iyi ilk üçe madalya ve yine sırasıyla çeyrek, gram ve yarım gram altın hediye edilecek.