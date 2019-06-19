Saha Komiserleri, Ürgüp'te toplandı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Saha Komiserleri Derneği Başkanı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Salih Aktaş toplantıya Bolu yönetim kurulundan Turgut Özmen ile beraber katıldı. 51 yıldır futbol federasyonuna hizmet eden, özellikle amatör müsabakalarda müsabaka organizasyonunun tüm yükünü çeken, şiddetin önlenmesinde çok etkin rolü olan futbolun emekçileri, her üç ayda bir yapılan geleneksel toplantıları için bu kez Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde toplandı. Toplantıda derneğin Kamu Yararına yönelik gerçekleştirilen; Kitap Desteği, Kan Bağışı, Gıda yardımı, Giyim Yardımı gibi sosyal projelerin ülke genelinde yapılması konusundaki çalışmalar ve Derneğin Sosyal hakları konusundaki yapılan faaliyetler ile dernek işleyişlerinin ve görev standardı konuları ele alındı. Toplantıya Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Nevşehir Genel Başkanı Mustafa Mustafa Avcı ve TFF İl Temsilcisi Tolga Karaca katılırken, TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan’a plaket verildi. Mustafa Avcı Türkiye Saha Komiserlerinin fedakarca yaptığı görev nedeniyle, her zaman yanında olduklarını ve Nevşehir’e şube kurmak için genel merkeze müracaat edileceğini ve Nevşehir’in tercih edilmesinde duyduğu memnuniyeti ifade etti. TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan da, ASKF Genel Başkanı Mustafa Avcı’ya, Başkan Yardımcısı Mehmet Hemit, Genel Sekreter Oktay Avcı, TFF İl Temsilcisi ve ASKF Yönetim Kurulu üyesi Tolga Karaca’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.