Sahamızda yine kazanamadık



Haber: Uğur Balaban

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı karşılıklı ataklarla geçti. Ekibimiz karşılaşmanın 32.dakikasında gole çok yaklaştı. Bregu’nun arka direğe yaptığı ortaya Emin ilk pozisyonda kafayı vurdu top kaleciden geri döndü, Atağın devamında Emin tekrar vurdu yine kaleci Gökhan mutlak gol pozisyonunda bu vuruşu da kurtardı. İlk yarı 00 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında eski BolusporluGuido Koçer karşı karşya pozisyonda vuruşunda top az farkla auta çıktı. Bandırmaspor karşısında maçın sonlarında baskı kuran ekbimizKassongo ve Roshi’nin mutlak gol pozisyonlarında kaleci Gökhan gole izin vermeyerek maçın sonuna damgasını vurdu.Bu sonucun ardından 13 puana yükselen Boluspor, maç fazlasıyla 11. sıraya yerleşti. Ligdeki ilk beraberliğini alan 22 puanlı Bandırmaspor ise maç fazlası ve averajla 4. sırada konumlandı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Okan Alkan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleciden geri döndü.

32. dakikada Bregu'nun arka direğe yaptığı ortada topa iyi yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden geri döndü.

46. dakikada Boluspor'un hatalı pasında topla buluşan Guido Koçer'in sert şutu az farkla auta çıktı.

71. dakikada Boluspor atağında topla buluşan Kassongo'nun ceza sahası içinden şutunda top az farkla auta gitti.

90. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giden Kassongo'nun sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

90+2 dakikada kullanılan köşe vuruşunda BolusporRoshi’nin kafa vuruşunda kaleci Gökhan müthiş bir kurtarışa imza attı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Yıldırım xx, Ferdi Karadoruk xx

BeypiliçBoluspor:Selamani xx, Abdurrahim Dursun xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx (Erkam Reşmen dk. 74 xx), Ali Keten xx, Diarrassouba xx (Alican Özyürek dk. 74 xx), Eray Ataseven xx (Hakan Bilgiç dk. 88 ?), Bregu xx (Berk Yıldız dk. 46 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Kassongo xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Şengül, Atamer Bilgin, Novak, Talha Erdoğan, Diyar Kaba

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxx, Allyson xx, Lokman Gör xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlun xx, Mulumba xx, Guido Koçer xx (Levent Ayçiçek dk. 58 xx), Landel xx (Mehmet Özcan dk. 85 ?), Doğan Can Davas xx (Kerim Avcı dk. 68 xx), Akabueze xx (Pucko dk. 68 xx), Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün, Manaj

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Ömer Alıcı, Roshi (Boluspor)