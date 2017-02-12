Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor Basketbol takımı ligin 15. haftasında İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmada maçın yıldızı oynadığı oyun ve attığı sayılarla Soner Şahin oldu. Şahin başta attığı sayılar olmak üzere aldığı önemli ribaundlarla takımını sırtlayarak galibiyetin en önemli mimarilerinden birisi oldu. Oyunda toplam 37 dakika süre alan Soner Şahin attığı 22 sayı ile hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. Soner 37 dakikada 22 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle hem maçın en de takımın en önemli yıldızı olarak taraftarların beğenisini kazandı.