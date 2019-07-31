Said Can Karacabey’de

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belelediyespor’da sezonun tamamlanması sonrasında yaşanan yaprak dökümünde takımdan ayrılan Said Can Açıkalın’ın yeni takımı belli oldu. Bonservisi PTT 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da bulunan ve geçen sezon Naz-Naz’da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Bursa’da top koşturacak. Açıkalın, transferde görüştüğü 3. Lig’deki Bursa ekibi Karacabey Birlikspor ile el sıkıştı. Başarılı oyuncu 2019-2020 sezonu için 1 yıllığına anlaştığı yeni takımının formasını da giydi.

KUPADA 1 GOLÜ VAR

Nazilli ekibinde ligde 22 karşılaşmada görev yapan Açıkalın, 15’ine ilk 11’de başladığı bu mücadelelerde bin 274 dakika süre aldı. Play-off heyecanı da yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, Ergene Velimeşespor ile oynanan 2 maçta toplam 34 dakika görev aldı. Takımıyla Ziraat Türkiye Kupası’nda da mücadele eden Açıkalın, bu kulvarda ise 3 karşılaşmada 239 dakika sahada kalarak rakip fileleri bir kez havalandırmayı başardı.