HABER:Gökhan Aksoy

Karafırtınalar Spor Toto 1.Ligin değerlendirildiği, Cüneyt Ersan'ın sunduğu Hayri Ülgen'in yorumladığı programda konuk olarak yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren programda KarafırtınalarBoluspor’un başarısının sırrından söz ederken, taraftar, yönetim ve futbolcuların birlikteliğinin öneminden söz etti. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Karafırtınalar alt sıradaki Adanaspor’dan itibaren tüm takımların play-off şansının bulunduğunu belirtti. İyi bir hava yakaladıklarını ve milli maç arasının da kendileri açısından iyi olacağını kaydeden Karafırtınalar, “İstanbulspor maçında taraftarlarımız takımımıza güç kattı ve muhteşemdiler. Giresunspor maçında tribünlerin tamamen dolacağına inanıyorum. Taraftarlarımızla birlikte büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Programda Boluspor’dan Ümit Kurt ve Akabaueze haftanın 11’inde kendilerine yer bulan isimler oldu.