Haber: Semih Baykal

Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar 2-0’lık galibiyetin ardından şunları ifade etti; “mutlaka kazanılması ve kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Rakibin kazanmaktan başka şansı yoktu. Beklediğimizin dışında ofansif bir kadroyla da maça çıktılar. İlk yarıda onlarda ofansif bir futbol anlayışı vardı. Bunu daha çok tutarlar diye düşündük. Ama kreatif futbolculara oynamayı düşündüler. Birkaç tane pozisyonda verdik ama şansımıza onları değerlendiremediler. İkinci yarı bizde yaptığımız değişikliklerle gerçek gücümüzü sahaya yansıttık. Hak ettiğimiz 3 puanı iyi bir oyunla aldık. Camiamıza hayırlı olsun. Ayrıca çevremizde bazıları bunun çok kolay olduğunu söylüyorlar. Ama biz geldiğimizde 8 puan vardı şimdi 50 puandayız. En çok gol yiyen üçüncü takımdık. Şimdi en az gol yiyen takım olduk. Yani bu yolu bilmek var bir de bu yolu gitmek var. Ben bu yolu gittiğim malzemecisinden personeline, başkanından yöneticisine ve tabiî ki aslan payı olan futbolcularıma kadar tüm herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilk iki. Olmazsa da o üçüncü bileti biz alacağız.”