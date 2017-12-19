Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar’ın 8 maçlık karnesini çıkarttık. Sait Hoca’nın şu ana kadar karnesi hep pekiyilerle dolu. 27 Kasım 2017 tarihinde göreve gelen başarılı teknik adamın tem mağlubiyeti 08.12.2017 tarihinde deplasmanda İstanbulspor’a karşı 1-0’la oldu.

6 lig ve 2 Ziraat Kupası olmak üzere toplam 8 maça takımın başında çıkan Karafırtınalar’ın takımı olan Boluspor 16 ol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bu gollerin 7’sini Süper Ligde oynayan Kasımpaşa ya atarak Boluspor’u kupa gol kralı yaptı. Boluspor Ziraat Türkiye Kupası oynadığı iki maçta sadece 1 gol yedi. Lig maçında ise 2 gole engel olamadı.

Sait Hoca önderliğinde 6 maça çıkan Boluspor 5 mağlubiyet bir yenilgi alırken. Karafırtınalar göreve başladığında Boluspor’un 8 puanı bulunuyordu. Şu anda ise takımına 15 puan kazandıran Boluspor 23 puanla 6’ncı sıraya kadar yükseldi.

SAİT KARAFIRTINALAR’IN MAÇ KARNESİ

05.11.2017 tarihinde sahasında Samsunspor’la karşılaşan Bolusor maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Ardından 20.11.2017 tarihinde Gaziantep’le deplasmanda karşılaşan kırmızı beyazlı ekip maçı 0-3 kazanarak başarısına bir yeni başarı daha ilave etti. 25.11.2017 tarihinde Elazığ deplasmanına çıkan Karafırtınalar’ın ekibi buradan da bir golle 3 puanı almayı başararak(0-1) ikinci deplasmanından da galibiyetle ayrılan takım oldu. Araya Ziraat Türkiye Kupası maçını da sıkıştıran Boluspor, Süper Lig takımlarından Kasımpaşayı 0-3 yendi. Başarıdan başarıya koşan takım kupanın ardından 03.12.2017 tarihinde kendi sahasında Adanaspor’u ağırladı ve maçın son dakikalarında attığı bir golle maçı 1-0 kazandı. Büyük umutlarla 08.12.2017 tarihinde deplasmanda İstanbulspor maçına çıkan Boluspor maalesef 1-0 maçı kaybetti ve bu maçı nazarlık olarak kabul etti. Kupa beyi bu sefer kendi sahasında 12.12.2017 tarihinde sahasında Kasımpaşayı ağırladı ve maçı açık ara farkla 4-1 kazandı. Boluspor 16.12.2017 tarihinde yine bir tarihe daha imza attı. Sahasında Gaziantepspor’u 7-0 gibi büyük bir farkla yenen Eskişehirspor, Boluspordeplasmanına geldi. Bu maç öncesi başta futbolcular ve taraftarlar olmak üzere herkeste büyük heyecan yarattı. Ne var ki Karafırtınalar’ın başarılı ekibi Eskişehirspor’u 3-0’lık net bir skorla yenerek puanını 23’e, puan cetvelinde de 6’ıncı sıraya kadar yükseldi. Sırada deplasmanda Denizlispor var. Haydi hayırlısı. Başarılar Boluspor, başarılar Sait Kara(fırtına)lar.