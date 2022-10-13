Sait Karafırtınalar: “Her maç bizim için final havasında”

Boluspor Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, sahasında oynayacağı Altaş Denizlispor maçı öncesi bazı değerlendirmelerde bulundu.

Takımda cezalı oyuncunun bulunmadığını belirten Sait Karafırtınalar; "Cezalı oyuncumuz yok ama sakat oyunumuz var. Gökhan Alsan'ın arka adalesinde ikinci derece yırtık var. Bugün Landel gribal bir enfeksiyon nedeniyle yok. Onun bizi sıkıntıya sokacak bir durumu yok. Oda inşallah Cuma günü bizimle beraber olacak.” İfadelerini kullandı.

“ÜST SIRALARDA KALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Denizli maçını kazanıp ilk 3'ün içerisinde yer almak istediklerinin altını çizen Karafırtınalar "Oynayacağımız Denizli maçı bizim için çok önemli bir maç. Onlar alt sıralardan kurtulmak, biz de üst sıralarda kalmak için mücadele edeceğiz. İçeride 2 seferdir berabere kalıyoruz. Bunu galibiyetle süslememiz lazım. İyi mücadele edip, iyi oynuyoruz. Pozisyonlara da giriyoruz ama Denizli maçını kazanıp ilk 3'ün içerisinde yer almak istiyoruz" dedi.

“ONLARIN COŞKUSU BİZİM MOTİVASYONUMUZU VE MÜCADELE GÜCÜMÜZÜ DAHA DA YÜKSELTİYOR”

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Sait Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı; “Göztepe maçından sonrada söyledim gibi seyircinin katkısı inanılmazdı. Bu desteklerini diğer maçlarda da gösteriyorlar. Onların coşkusu bizim motivasyonumuzu ve mücadele gücümüzü daha da yükseltiyor. Rakip ve hakem üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Onlar bizim 12.adamımız. geçen hafta deplasmanda da bunu gösterdiler ve o mücadeleyi orada da sergiledik. Bence akıllı bir oyunla oradan çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Burada taraftarında katkısı büyük. Bizi ayakta tuttular. Maçı farklı da kazanabilirdik. 1 – 0’dan sonra pozisyonlar bulduk. Onları atsaydık buraya galip olarak da gelebilirdik ama deplasmanda alınan bir puanda çok değerli bizim için.”

“MAÇI OYNADIKTAN SONRA HEMEN RAKİP ANALİZLERİNE BAŞLIYORUZ”

Maçı oynadıktan hemen sonra öteki maça odaklandıklarını vurgulayan Karafırtınalar; "Biz bir ekip çalışması yapıyoruz. Çok değerli antrenör arkadaşım var. Maçı oynadıktan sonra hemen rakip analizlerine başlıyoruz. Maksimum performans alabileceğimiz oyuncuları değerlendirip, en uygun oyun modelini seçiyoruz. Kalıplaşmış bir oyun modelimiz var. 4-3-3 sistemini benimsedik ama bazen ileride üçüncü bölge baskılarıyla bazen ikinci bölgede bekleyerek, bazen de katı bir savunma yaparak sonuç almaya çalışıyoruz. Ön tarafta sprinter oyuncularımızı skoru aldıktan sonra kullanmaya çalışıyoruz. Bu hafta belki de dripling yapabilecek oyuncularımızla başlayacağız. Değişik bir kadroyla da başlayabiliriz. Her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. İnşallah bunu sezon sonuna kadar hatasız bir şekilde devam ettiririz" ifadelerine yer verdi.

“BELKİ DE LİGİN EN ZOR MAÇINI OYNAYACAĞIZ”

Ligdeki en zor karşılaşmalardan birine çıkacaklarının altını çizen Sait Karafırtınalar açıklmasını şu ifadelerle sürdürdü; “Sait Karafırtınalar, "Şu an Denizli için bitmiş bir şey yok. 2 puanları var ama üstlerindekinin 3, onun üstündekinin de 5 puanı var. 1 maç kazandıkları zaman tehlikeli bölgeden çıkacaklar. Onlar için lig belki de yeni başlıyor. Bizim için belki de ligin en zor maçını oynayacağız içeride. Takım küçümseyecek ya da rakip seçecek gibi bir durumumuz yok. Her maç bizim için final havasında. Bu maç da öyle olacak. Zaman zaman bekleyerek, zaman zaman önde basarak oynayacağız. Bu herzaman olan bir şey değil. Rakibin kadrosunu sahada görünce daha çok netleşiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız"

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022, 14:31