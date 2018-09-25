HABER:Gökhan Aksoy

2017-2018 sezonunda Boluspor'da normal sezonda görev aldığı 24 lig maçında 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2,17 puan ortalaması ile sezonu tamamlamıştı. Bu sezon ilk 6 maçta bu başarısının üstüne çıkan Sait hoca bu maçlardan 5 galibiyet 1 beraberlik çıkararak puan ortalamasını 2,67'ye çıkarmayı başardı. Boluspor'a Spor Toto 1. ligdeki en iyi başlangıcını ve en başarılı serisini yaşatan Sait Karafırtınalar ve ekibi, bu yükselen grafikleri ile teknik heyetlik kariyerlerinde de en başarılı dönemlerini kırmızı beyazlı çatı altında yaşıyorlar.