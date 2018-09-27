HABER:Esra Öztürk

Spor Toto 1. ligin ilk altı haftasında 5 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla süper bir başlangıç yapan Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar kupa maçında hem yedeklerini gördü hem de onlara hazır olmaları için fırsat tanıdı. Ligde fazla süre almayan hatta hiç oynayamayan oyuncularını Payasspor maçında sahaya süren Sait hoca as kadroda yer alan tedavisi sonrası son lig maçında yer alan Yusuf Emre'yi de on birde sahaya sürdü. Hamle oyuncusu olarak Boluspor'un en büyük kozlarından biri olan Melih'i de ikinci yarı oyuna dahil eden Sait hoca, ligde zorlu maçlar öncesi yedek ve genç oyuncuları Payasspor maçı ile bir kez daha izledi. Sakatlık ve ceza durumuna karşı kulübenin de hazır olmasını isteyen tecrübeli teknik adam, kupa maçı ile bu oyuncuların formda kalmasını sağlamış oldu.