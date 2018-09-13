HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. ligin 5 haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Boluspor'un Altay'ın golcü oyuncusu Marco Paixao'ya özel tedbir alması bekleniyor.Siyah beyazlıların 33 yaşındaki golcü oyuncusu Marco Filipe Lopes Paixao 4 maçta 5 gol atarak ligin ilk 4 haftasına damga vurmayı başardı. Portekizli oyuncu 4 maçtada ilk on birde sahaya çıkarken, İstanbulspor (3 gol) Afjet Afyonspor (1 gol) ve Adanaspor (1 gol) filelerini havalandırmayı başardı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın bu oyuncu için savunmayı özellikle uyardığı öğrenildi.