Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programına konuştu. Transfer yasağın kalkacağının müjdesini veren Sait Karafırtınalar, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sait Karafırtınalar "Yasak kalktı diyebiliriz, dün federasyona evrakları gönderdik. Umut Gündoğan ve Gökhan Sazdağı ile anlaşmaya vardık. Gökhan için iddia edilen, "Manisaspor Gökhan Sazdağı'na 500 bin TL bonservis bedeli ödedi" haberleri doğru değil. Gökhan bizim takıma kiralık olarak opsiyonlu geldi. Tisdell iddiaları doğru değil. Bana bu konuda gelen bir bilgi olmadı. Manisa'daki hava koşulları nedeniyle 2 gün Kuşadası'nda kamp yapacağız. Boluspor maçında da umarım güzel sonuçlarla ayrılırız" dedi. Oyuncusu İsmail Şahmalı'nın küçük oğlu Ömer'in bir ameliyat geçireceğini söyleyen Sait Karafırtınalar "Kalecimiz İsmail'in yavrusu Ömer ameliyat geçirecek . Herkesten dua istiyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.