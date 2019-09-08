Şaka Gibi Olay!..

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hafta içinde yapılan açıklamada Boluspor'un Osmanlıspor ile oynayacağı maç Atatürk stadyumunda oynanacağı ve mücadelenin 15.00'de başlayacağı açıklanmıştı. Karşılaşma öncesi iki takım ve maçı izlemek isteyen taraftarlar yerlerini alırlarken, mücadeleyi 17.00 olarak düşünen hakemler bir süre beklenmek sorunda kaldı. Apar topar stadyuma gelen hakemler yaklaşık 30 dakika sonra başlayan mücadelenin ilk düdüğünü çaldılar. Boluspor sahaya Hakan Canbazoğlu , Hayrullah, Ümit, İsmail konuk, Hakan, Dodo, Cumali, Melih Okutan, Bilal Kısa, Gökhan Sazdağı ve Poepen onbiri ile çıktı.