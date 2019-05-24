Sakarya'nın rakibi Fatih Karagümrük

Haber: Birol Ertunç

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Erkan Zengin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Çağrı Ortakaya, farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda skorda değişiklik olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Final Bursa’da oynanacak

Sakaryaspor A.Ş. ile Fatih Karagümrük A.Ş takımları arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakası 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak final müsabakası saat 21.30'da başlayacak.