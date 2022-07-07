Sakaryaspor Azerbaycan ekibi ile berabere kaldı

Haber: Okay Özcan

Abant bölgesinde bulunan bir otelde kamp yapan Sakaryaspor ile yeni sezon hazırlıklarını Gerede ilçesi Esentepe Mevkinde bulunan bir otelde sürdüren Nefçi Bakü hazırlık maçı yaptı.

Gerede ilçesi Esentepe Mevkinde bulunan antrenman sahasında yapılan karşılaşmanın ilk golünü Nefçi Bakü takımından Qodsvey Donyo 17. dakikada attı. Karşılaşmanın ikinci golünü ise Sakaryasporlu futbolcu Oğuz Yıldırım 75. dakikada kaydetti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı

Karşılaşmayı Bolu'da bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ve teknik heyetleri de izledi.

Ayrıca yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gerede'de kamp yapan Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da karşılaşmayı teknik ekibi ile birlikte takip etti.

"1-2 tane daha takımımızın kalitesini yukarı çekecek oyuncu almayı düşünüyoruz"

Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Hazırlık dönemine 15 gün önce başladıklarını anlatan Püren, "Aslında hazırlık maçı oynamak için bana göre çok erken bir tarih. Ama erkenden takımın belirli oyun anlayışını oturtabilmek için, oyuncuları daha iyi tanıyabilmek için bu süreçte 2 hazırlık maçı yaptık. Hem yorgunluk hem de taktiksel varyasyonların sahada uygulanması biraz zor oluyor. Ama yavaş yavaş takım oluyoruz." şeklinde konuştu.

Püren, Bolu kampının ilk etabının sonuna geldiklerini de belirterek, "İlk etap kampını bitirdik. Yarın antrenman yapıp çıkacağız. İkinci etap kampında da 3-4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Orada da daha farklı, hem top bizdeyken hem de rakipteyken nasıl oynayacağını daha iyi bilen bir takım görüntüsünde olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yeni yapılan transferleri hazırlık maçında görme fırsatı yakaladıklarını da ifadelerine ekleyen Püren, şunları söyledi:

"Yeni gelen oyuncuları performasından son derece memnunum. Teslimiyet noktasında çok iyiler. Bizim söylediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bununla beraber eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri lazım. Bunun için çok fazla mesai harcamamız gerekiyor. Şuan zihinsel olarak yaptığım hazırlığı maçı izledikten sonra tekrar bir değerlendirme yapacağım. Ondan sonra hangi bölgelere transferlerin hızlandırılması gerekiyor, ne tarz oyuncuların takımımıza katılması gerekiyor 1-2 gün içerisinde netleştireceğiz. Şuan bununla ilgili bir şey söylemem çok erken. Ama 1-2 tane daha takımımızın kalitesini yukarı çekecek oyuncu almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.