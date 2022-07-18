Sakaryaspor, Bolu’da Bandırmaspor’a yenildi

Sakaryaspor, Bolu’da oynadığı hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Spor Toto 1 Lig ekiplerinin mücadelesinde kazanan 1-0 ‘lık skorla Bandırmaspor oldu

Sakaryaspor, Bolu’da Bandırmaspor’a yenildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlıklarını Bolu Abant'ta sürdürürken, 4. hazırlık sınavında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan dakikalar

Maça daha hızlı başlayan ve kompakt bir futbol sergileyen Sakaryaspor'da ilk tehlikeli atak 21. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi. Kasongo'nun yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya da istekli bir başlangıç yapan Sakaryaspor'da bir yeni transferlerden Kaiyne Woolery de oyuna dahil oldu ve ilk kez yeşil-siyahlı formayı giydi. Bandırmaspor'da 60. dakikada sahneye çıkan Levent Ayçiçek oldu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının 70. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Michal Nalepa, topu direğe nişanladı ve Sakaryaspor ikinci kez direği geçemedi. Maç 1-0, Bandırmaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

2022/2023 sezonu öncesinde 4. hazırlık mücadelesini gerçekleştiren Sakaryaspor ilk kez Spor toto 1. Lig ekibiyle karşılaştı. Yeşil-siyahlılar bu maçtan mağlup ayrılırken şu ana kadar da ilk kez bir hazırlık maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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