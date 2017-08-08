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08 Ağustos 2017 Salı
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    • Sakaryaspor-Bucaspor:1-1

    Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sakaryaspor dördüncü hazırlık maçını 2.Lig ekiplerinden Bucaspor ile yaptı.﻿

    08 Ağustos 2017 Salı 13:13
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    Sakaryaspor-Bucaspor:1-1

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Termal Otel sahasında oynanan karşılaşmaya Sakaryaspor ilk yarıfa Ferhat, Ramazan Burak, Canberk, Fikret, Serdar, Ferhat, Fatih, Beykan, Erçağ, Coşkun ilk 11'i ile başladı.Yeşil Siyahılar karşılaşmanın hemen başında Coşkun Yılmaz ile bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

    Bu kez iki yarıda iki farklı takımla oynamayan ekibimiz oyuncu değişikliklerini süreye yayarak kullandı.  Maçın ikinci yarısında Bucaspor Saruhan'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, müsabaka 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

    Bolu kampındaki son hazırlık maçını yapan yeşil siyahlı futbolcular yarın yapacakları son çalışmanın ardından 2 günlük izne ayrılacaklar. Sakaryaspor 11 Ağustos Cuma günü Rüstemler Tesislerinde yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek

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