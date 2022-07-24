Sakaryaspor'dan forvete takviye

Haber: Okay Özcan
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Banza." ifadeleri kullanıldı.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 14:42
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 21 yaşındaki Burundili hücum oyuncusu Kanianga Patrick Banza'yı transfer etti.
Haber: Okay Özcan
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Banza." ifadeleri kullanıldı.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 14:42