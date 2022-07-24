Sakaryaspor'dan forvete takviye

Haber: Okay Özcan

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Bumamuru FC forması giyen Kanianga Patrick Banza ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Banza." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 14:42