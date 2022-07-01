Sakaryaspor Passolig sistemine girdi

Haber: Uğur Balaban

Sakaryaspor, TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak uzun yıllardır sürdürdüğü 1.Lig hasretine son vermişti. Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor'da taraftarlar maçlara gidebilmek için artık kağıt bilet değil Passolig sisteminden bilet almak durumunda kalacak.

Sezonun sona ermesiyle birlikte yeşil-siyahlı taraftarlar ise takımlarına ait Passolig kartını almak için beklemeye geçmişti. 1 Temmuz Cuma günü itibariyle de Sakaryaspor, Passolig sistemine eklendi.

Buna göre yeşil-siyahlı taraftarlar Passolig sitesine girerek 70 TL'lik kart ücretini ödeyerek Sakaryaspor Passolig kartına sahip olabilecek. Sezon içerisinde de oynanacak müsabakaların biletlerini yine Passolig'den alarak maçlara girebilecek.