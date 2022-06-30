Sakaryaspor'un Bolu kampında rakipleri belli oldu

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig 'de bu sezon iddialı bir giriş yapmak için erken açanSakaryaspor hazırlık maçları dönemi başlıyor. Takımdaki futbolcularının maç içerisindeki durumlarını yakından görmek isteyen teknik direktör İlker Püren'in öğrencileri Bolu'da iki rakiple karşılaşacak.

Sezon hazırlıklarını Bolu/Abant'ta sürdüren Sakaryaspor'un hazırlık maçı programı belli oldu. Yeşil-siyahlılar Bolu'da önce FC Dinamo Auto, ardından ise Neftchi Bakü ile karşılaşacak.

İlk olarak Moldova takımı FC Dinamo Auto takımıyla 3 Temmuz günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Sakaryaspor, bu karşılaşmayı kamp yaptığı otelin sahasında oynayacak. İkinci rakip ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden Neftchi Bakü olacak. Yeşil-siyahlıların 6 Temmuz saat 16.00'da oynayacağı maçın yeri ise sonrasında belli olacak.